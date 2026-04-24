Gemeente De Haan gaat bos in Klemskerke uitbreiden: 110.500 euro aan extra gronden
De gemeente De Haan koopt bijkomende gronden aan in Klemskerke, om het recent aangelegde bos verder uit te breiden. Het gaat om drie percelen met een totale oppervlakte van ruim 1,4 hectare, aansluitend bij de gronden die de gemeente in 2024 aankocht en begin dit jaar liet bebossen. De totale kostprijs van de gronden bedraagt 110.500 euro, al kan de gemeente rekenen op een subsidie om die prijs grotendeels te dekken.
De betrokken percelen liggen volgens het gewestplan in woonuitbreidingsgebied. De Vlaamse overheid stuurt er echter op aan om dergelijke zones niet langer te ontwikkelen voor bebouwing, maar om ze een groene invulling te geven. “De Vlaamse overheid wil dat de gemeente 1 extra boom per inwoner aanplant. Daar is extra grond voor nodig”, aldus burgemeester Wilfried Vandaele.
Subsidie overheid
De totale aankoopprijs van de gronden komt neer op 110.500 euro. Een subsidie van de Vlaamse overheid betaalt tot 95 procent terug van de aankoopprijs, bijna 99.000 euro. Het resterende aandeel voor de gemeente is naar schatting ongeveer 11.000 euro. Via het provinciaal regiofonds zal De Haan nog om bijkomende financiële ondersteuning vragen.