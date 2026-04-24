De gemeente De Haan koopt bijkomende gronden aan in Klemskerke, om het recent aangelegde bos verder uit te breiden. Het gaat om drie percelen met een totale oppervlakte van ruim 1,4 hectare, aansluitend bij de gronden die de gemeente in 2024 aankocht en begin dit jaar liet bebossen. De totale kostprijs van de gronden bedraagt 110.500 euro, al kan de gemeente rekenen op een subsidie om die prijs grotendeels te dekken.