Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van Toerisme en Recreatie: “En het leert ons ook wel een beetje welke schatten op zolder we misschien nog wat extra in de verf moeten zetten. Want een beetje verrassend bijvoorbeeld was Palingbeek/Gasthuisbossen, 267.000 bezoekers dacht ik, dat is best wel veel, maar als je dan gaat kijken per hectare, dan is dat maar een goeie 1.000 bezoekers per hectare op jaarbasis. Dat betekent dat we dat domein misschien nog wat extra in de kijker moeten stellen.”