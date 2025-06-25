17°C
Knokke-Heist

Al meer dan 13.000 vogels geringd in Zwin, ook Bon­te Tapuit gespot

Vuurgoudhaan

Vuurgoudhaan

Het ringstation van het Zwin Natuur Park heeft dit jaar een opmerkelijke mijlpaal bereikt: meer dan 13.000 geringde vogels. Dat is het hoogste jaarcijfer sinds de opstart op volle capaciteit in 2019. Ter vergelijking: in 2024 werd een kleine 8.000 vogels geringd.

In totaal werden 59 vogelsoorten geregistreerd. De zwartkop voert de lijst aan met ruim 4.000 geringde exemplaren, gevolgd door goudhaan (meer dan 1.800), kleine karekiet en tjiftjaf (elk ruim 1.100). Naast de talrijke vangsten noteerde het ringteam enkele bijzondere soorten, waaronder 9 draaihalzen, 1 sperwergrasmus, 10 bladkoningen, 5 Siberische tjiftjaffen, 1 ortolaan en als absolute uitschieter: Siberische boompieper.

Bonte Tapuit

Vogelspotter Koen Verbanck stuurde ons vandaag beelden van een Bonte Tapuit in het Zwin. Het is nog maar de vijfde keer dat een Bonte Tapuit gespot is in ons land. Het zou om een jong mannetje gaan.

Ben Storme

Ben Storme
