Zwemmen in open water kan op meer plaatsen: dit is nieuw in West-Vlaanderen
Archieffoto
Vlaanderen erkent tien nieuwe openwaterzwemzones waar de waterkwaliteit wordt opgevolgd. Dat meldt minister van Omgeving Jo Brouns. Het gaat om heel wat nieuwe plaatsen in West-Vlaanderen.
De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de kwaliteit op via regelmatige staalnames. Als de kwaliteit tijdelijk onvoldoende is, wordt een zwemzone gesloten.
De nieuwe zones zijn de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort, de IJsevijver in Overijse, de Damse Vaart Noord in Damme, het Bonapartedok in Antwerpen, de Langerei in Brugge en Vossemeren in Lommel.
Daarnaast zijn er vier nieuwe zones voor langeafstandszwemmen: de E10 plas in Brasschaat, de Spuikom in Oostende, De Geestige Put in Waregem en Bastion in Kinrooi.
Resultaten staalnames staan online
Vlaanderen ondersteunt lokale besturen om zwemzones in rivieren, plassen en vijvers in te richten. Er is ook een praktische leidraad voor gemeenten om een zone in te richten.
Alle resultaten van de waterstalen worden gepubliceerd op www.kwaliteitzwemwater.be en worden ook ter plaatse door de uitbaters van de zwemzone geafficheerd.
Archieffoto