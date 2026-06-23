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Kortrijk Menen

Vlaams minis­ter Jo Brouns vrij­waart 4,3 hec­ta­re water­ge­voe­li­ge open ruim­te in Kort­rijk en Menen

Jo Brouns

Jo Brouns © Belga

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns twee gebieden in Kortrijk en Menen voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied. Samen gaat het om 4,3 hectare open ruimte waar verdere bebouwing moeilijk te verzoenen is met de belangen van het watersysteem. 

“De voorbije jaren hebben we allemaal gezien wat wateroverlast kan betekenen voor gezinnen, dorpen en landbouwers", klonk het bij Jo Brouns, Vlaams minister van Omgeving. "Daarom moeten we eerlijk durven zijn: sommige plaatsen zijn gewoon niet geschikt om te bebouwen. In Kortrijk en Menen geven we water opnieuw de ruimte die het nodig heeft en vermijden we dat we nieuwe problemen bouwen voor de toekomst.” 

Geen verdere bebouwing

Het gaat om het gebied de Pluimbeek (2,1 ha) in Kortrijk, een onbebouwde zone met middelgrote kans op wateroverlast bij hevige neerslag. En het gebied de Schonebeek (2,3 ha) in Menen, een grotendeels bebouwd gebied met hoge overstromingskansen. 

De gebieden liggen in het Leiebekken en bevinden zich in zones waar het risico op wateroverlast vandaag al aanwezig is of onder invloed van klimaatverandering toeneemt. De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied betekent dat verdere bebouwing in principe niet meer mogelijk is, maar functies zoals landbouw, natuur, bos, waterbeheer en zachte recreatie blijven wel behouden. 

“Elke hectare die we vandaag vrijwaren, kan morgen helpen om water op te vangen, dorpskernen te beschermen en schade te vermijden", aldus Brouns. "Tegelijk zorgen we voor rechtszekerheid: eigenaars weten waar ze aan toe zijn en kunnen door de aanduiding aanspraak maken op een vergoeding, de gebieden blijven bouwvrij en lokale besturen krijgen duidelijkheid voor hun ruimtelijk beleid."

Openbaar onderzoek

De voorlopige vaststelling wordt gevolgd door een openbaar onderzoek van 60 dagen. De eigenaars van de betrokken percelen worden persoonlijk geïnformeerd. Op basis van de inspraakreacties zal de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een voorstel voor definitieve vaststelling voorbereiden. 

De redactie

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