De insteek van het festival is kennismaken met alles wat Het Zwin te bieden heeft. Zo kunnen de bezoekers een spoedcursus 'leren vogelkijken' onder leiding van een ervaren Zwingids volgen. Daarnaast loopt er ook een fototentoonstelling. “MortAmour” van het Kortrijkse fotocollectief Patrick Vanryckegem en Bart Moeyaart gaat over de kwetsbaarheid en de schoonheid van de natuur. Die tentoonstelling loopt nog tot half september.