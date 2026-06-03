Het Zwin viert tiende verjaardag en doet dat met eigen festival
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Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist bestaat tien jaar en dat is gevierd met een festival. In die tien jaar bezochten 1,1 miljoen mensen het park. Het is daarmee één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van onze kust. Het hele feestweekend stond in het teken van natuurbeleving.
De insteek van het festival is kennismaken met alles wat Het Zwin te bieden heeft. Zo kunnen de bezoekers een spoedcursus 'leren vogelkijken' onder leiding van een ervaren Zwingids volgen. Daarnaast loopt er ook een fototentoonstelling. “MortAmour” van het Kortrijkse fotocollectief Patrick Vanryckegem en Bart Moeyaart gaat over de kwetsbaarheid en de schoonheid van de natuur. Die tentoonstelling loopt nog tot half september.
De provincie nam het beschermd natuurreservaat over van de Compagnie het Zoute. Na een ingrijpende verandering met meer plaats voor de vrije natuur opende tien jaar geleden het Zwin Natuur Park: "Het is hier een uniek getijdengebied in België waar heel speciale zoutverdragende planten leven. Het is een buffet voor vogels. We hebben al meer dan 300 verschillende soorten vastgesteld, daarom is dit park zo mooi en interessant", aldus directeur Ina De Wasch