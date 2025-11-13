Meerjarenplan provincie: investeren in Waterplan, fietsroutes en provinciale domeinen
De provincie West-Vlaanderen wil, gespreid over de komende zes jaar, tot 100 miljoen euro méér investeren dan de vorige legislatuur. Dat is opmerkelijk: alles samen 363 miljoen euro. Blikvangers daarin zijn investeringen in de strijd tegen wateroverlast of watertekort, extra geld voor betere fietsinfrastructuur en voor de ontwikkeling van provinciedomein Atlantikwall Raversyde.
Ondanks een recente tegenvaller - de terugbetaling van de tweedeverblijfstaks - blijft de provincie West-Vlaanderen financieel gezond. 363 miljoen euro aan investeringen de komende zes jaar, dat is fors meer. et grootste bedrag van die investeringen gaat naar het Westwaterplan. 106 miljoen euro in de strijd tegen wateroverlast én watertekort. En ook in een betere waterkwaliteit.
Enkele concrete investeringen:
- 106 miljoen euro in maatregelen tegen wateroverlast
- Jaarlijks 12 miljoen voor Inagro + 20 miljoen investeringen
- 60 miljoen euro voor Fietsroutenetwerk (o.a. 122 km nieuwe fietspaden)
- Investeren in toerisme, vooral de kust en herdenkingstoerisme (o.a. vernieuwing In Flanders Fields Ieper)
- Provinciedomeinen versterken, o.a. 13 miljoen euro voor Atlantikwall Raversyde, dat een kennis- en belevingscentrum moet worden
Provinciale belastingen
De provinciebelasting voor 2026 wordt enkel geïndexeerd. Voor tweede verblijven geldt een vast bedrag van 51 euro per tweede verblijf.