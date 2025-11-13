Ondanks een recente tegenvaller - de terugbetaling van de tweedeverblijfstaks - blijft de provincie West-Vlaanderen financieel gezond. 363 miljoen euro aan investeringen de komende zes jaar, dat is fors meer. et grootste bedrag van die investeringen gaat naar het Westwaterplan. 106 miljoen euro in de strijd tegen wateroverlast én watertekort. En ook in een betere waterkwaliteit.

