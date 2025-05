Het nieuwe speelterrein is opgebouwd uit drie zones rond het terras van de brasserie. Dicht bij het terras ligt de zone voor de allerkleinsten, waar jonge kinderen zich kunnen uitleven in een speeldorpje met een grote waterspelcombinatie en twee zandspeeltoestellen. Ze kunnen er klimmen, glijden, draaien en schommelen, terwijl ouders hen gemakkelijk in de gaten houden. Tegen de bosrand bevindt zich de zone voor kinderen van 6 tot 12 jaar, met een avontuurlijk combinatietoestel van maar liefst 40 meter lang, harmonieus geïntegreerd in de natuurlijke omgeving. In een derde zone zijn de meer dynamische toestellen verzameld, zoals schommels, een carrousel, een kabelbaan die vertrekt vanop een heuvel en een grote wipplank waarop de hele familie samen plezier kan maken.