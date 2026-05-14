Ook Tom Braet, directeur van Kindercentrum, reageert verheugd. “Dankzij deze stap kunnen we opnieuw eigentijdse kinderopvangplaatsen voorzien voor de gezinnen in Wingene. Het nieuwbouwproject zet sterk in op kwaliteit, comfort en het welbevinden van baby’s, met een stimulerende binnen- en buitenomgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen." Tijdens de werken blijft ’t Mezennestje gewoon nog open op de bestaande locatie.

1.000 handtekeningen

De school verzamelde meer dan 1.000 handtekeningen en in de straten rondom de school waren tal van steunaffiches te zien. Lieven Verkest en Bert Vanbosseghem, coördinerende directeuren van scholengemeenschap Driespan, het directieteam van de Centrumschool en het schoolbestuur, onderstrepen het belang van de vergunning.

"We hebben het afgelopen jaar intensief met de buurt overlegd om alle bezorgdheden ernstig te nemen. Dit traject loopt al sinds 2017, dus we hopen nu snel een spade in de grond te kunnen steken zodra de beroepstermijn is verstreken. De bouw zelf zal naar verwachting anderhalf jaar in beslag nemen."



Tegen de beslissing van de deputatie is nog beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die beroepstermijn loopt eind juni 2026 af. Een nieuw beroep zou het project met naar schatting anderhalf jaar kunnen vertragen.