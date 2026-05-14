Provincie geeft groen licht voor nieuwe Centrumschool, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene
De deputatie van de provincie heeft de vergunning goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene. Het project, dat al sinds 2017 loopt, kreeg brede steun van de buurt en moet zorgen voor moderne infrastructuur, extra parkeerplaatsen en een veilige schoolomgeving.
Het project omvat de bouw van een nieuwe school voor kleuter- en lager onderwijs, een kunstacademie en een nieuw kinderdagverblijf ter vervanging van ’t Mezennestje. Daarnaast komen er fietsenstallingen voor 200 fietsen, een parking met 17 kortparkeerplaatsen in de Nieuwstraat en een personeelsparking met 24 plaatsen in de Zandbergstraat, die buiten de schooluren ook beschikbaar zijn voor de buurt. De omgeving wordt heraangelegd met waterdoorlatende materialen.
“Het schoolgebouw is gewoon niet meer van deze tijd, het is aan vernieuwing toe", klonk het bij Schepen van Ruimtelijke Ordening en Flankerend Onderwijs Brecht Warnez. "Onze kinderen en leerkrachten verdienen een betere plek. Door de extra parkeerplaatsen rond de school en een parking voor de leerkrachten op het terrein, waardoor ze niet meer in de straten moeten parkeren, wordt de omgeving voor de buren ook beter.”
Ook Tom Braet, directeur van Kindercentrum, reageert verheugd. “Dankzij deze stap kunnen we opnieuw eigentijdse kinderopvangplaatsen voorzien voor de gezinnen in Wingene. Het nieuwbouwproject zet sterk in op kwaliteit, comfort en het welbevinden van baby’s, met een stimulerende binnen- en buitenomgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen." Tijdens de werken blijft ’t Mezennestje gewoon nog open op de bestaande locatie.
1.000 handtekeningen
De school verzamelde meer dan 1.000 handtekeningen en in de straten rondom de school waren tal van steunaffiches te zien. Lieven Verkest en Bert Vanbosseghem, coördinerende directeuren van scholengemeenschap Driespan, het directieteam van de Centrumschool en het schoolbestuur, onderstrepen het belang van de vergunning.
"We hebben het afgelopen jaar intensief met de buurt overlegd om alle bezorgdheden ernstig te nemen. Dit traject loopt al sinds 2017, dus we hopen nu snel een spade in de grond te kunnen steken zodra de beroepstermijn is verstreken. De bouw zelf zal naar verwachting anderhalf jaar in beslag nemen."
Tegen de beslissing van de deputatie is nog beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die beroepstermijn loopt eind juni 2026 af. Een nieuw beroep zou het project met naar schatting anderhalf jaar kunnen vertragen.