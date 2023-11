Met de afkondiging van het rampenplan gebeurt de coördinatie van de hulpverlening via de diensten van de gouverneur. "In overleg met de brandweer Westhoek en de betrokken burgemeesters van Poperinge, Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren heeft de gouverneur beslist om op 9 november vanaf 9u30 ter plaatse in Poperinge samen te komen met zijn crisiscel," klinkt het in een persbericht.