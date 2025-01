Het aantal opgepakte transmigranten in West-Vlaanderen is vorig jaar voor het eerst in jaren gestegen, met 632 meldingen. Dat blijkt uit een rapport van de gouverneur. Op de Brugse gemeenteraad verklaarde burgemeester Dirk De fauw nochtans dat er in de haven van Zeebrugge geen problemen zijn.

“Er is geen enkele aanwijzing dat de criminaliteit in Zeebrugge stijgt. Daaruit moeten we besluiten dat de inklimming in het havengebied quasi tot nul herleid is,” aldus De fauw. Volgens hem gaat het om transmigranten die onderweg in vrachtwagens onderschept zijn.