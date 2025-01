Na de daling van de afgelopen paar jaar is het aantal transmigranten in West-Vlaanderen opnieuw gestegen. In 2024 werden in totaal 632 transmigranten gevat, terwijl dat er in 2023 nog minder dan 400 waren. Zeventig procent van alle aangetroffen transmigranten in België werden in 2024 aangetroffen in West-Vlaanderen, terwijl dat de afgelopen jaren schommelde rond de 50 procent.

Volgens gouverneur Carl Decaluwé is de oorzaak van de stijging moeilijk te achterhalen. "Er zijn verschillende factoren. Er wordt gerichter gecontroleerd, het weer speelt een factor en ook het beleid in het Verenigd Koninkrijk speelt een rol."