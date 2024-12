Sinds 1 september 2024 is een nieuwe regeling van kracht voor de prijs van een kamer in een woonzorgcentrum. Die koppelt de prijs aan de afgevlakte gezondheidsindex, of dezelfde index die de pensioenen volgt. Pas als die is overschreden, zullen rusthuizen hun prijzen kunnen aanpassen. Voordien volgden rusthuisprijzen de gewone, hogere, consumptie-index, waar bijvoorbeeld ook alcohol en brandstoffen in zitten.

De berichtgeving van de Vlaamse overheid in oktober over een stabilisering van de rusthuisprijzen met amper 2,8 procent tussen 1 mei 2023 en 1 mei 2024 blijkt te rooskleurig, aldus ouderenorganisatie Okra. "Heel wat woonzorgcentra hebben hun prijzen verhoogd in de overgangsperiode tussen mei en september waarna het nieuwe systeem van indexering startte", luidt het in de rusthuisbarometer.