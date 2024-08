Het is buitengewoon druk op de jaarmarkt in Waregem. Het is de zogezegde préparty voor het grote feest, morgen: Waregem Koerse. Maar vooraleer het zo ver is, komen de mensen eerst nog eens shoppen in het centrum. Het is er volledig verkeersvrij.

Al is het maar één ding waarover de mensen echt spreken: de renbaan. "Mijn man en ik zitten altijd op de tribune om uit te kijken op de Gaverbeek. Dat kan ik niet missen."