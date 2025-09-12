7°C
Poperinge

Pope­rin­ge: afva­l­op­ha­ling- en inza­me­ling bij IVVO straks duurder”

Overslagcentrum IVVO groep

Afvalintercommunale IVVO voert vanaf 1 januari 2026 nieuwe tarieven in voor afvalophaling en recyclageparken. Dat laat de stad Poperinge weten. Vooral restafval wordt fors duurder door stijgende verwerkingskosten, de verdubbeling van de OVAM-milieuheffing en de invoering van uitstootrechten voor afvalverbranding in 2027. 

IVVO wil inwoners aanzetten om beter te sorteren en de Vlaamse doelstelling van 90 kg restafval per inwoner tegen 2030 te halen. Restafval kost voortaan 0,35 euro per kilo, een stijging met tien cent, of 2 euro per zak. GFT stijgt licht naar 0,07 euro per kilo. Ook op het recyclagepark worden de tarieven aangepast: grofvuil wordt even duur als restafval aan huis, tuinafval stijgt minimaal, asbest wordt goedkoper en bouw- en sloopafval blijft gelijk. 

Kosten beter gedekt

De tariefverhoging zorgt er voor dat de kosten voor de stad Poperinge beter gedenkt zijn door hogere inkomsten. Dat wordt gemeten aan de hand van de kostendekkingsgraad, in Poperinge stijgt die van 43 naar 53 procent. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en OVAM adviseren zelfs dat die kostendekkingsgraad zelfs naar 75 procent gaat.

De redactie
Afvalophaling IVVO

