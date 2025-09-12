IVVO wil inwoners aanzetten om beter te sorteren en de Vlaamse doelstelling van 90 kg restafval per inwoner tegen 2030 te halen. Restafval kost voortaan 0,35 euro per kilo, een stijging met tien cent, of 2 euro per zak. GFT stijgt licht naar 0,07 euro per kilo. Ook op het recyclagepark worden de tarieven aangepast: grofvuil wordt even duur als restafval aan huis, tuinafval stijgt minimaal, asbest wordt goedkoper en bouw- en sloopafval blijft gelijk.

