In de auto van één van de Polen vonden speurders een slijpschijf, handschoenen en Belgische reproductienummerplaten. Bovendien had de man een jammer bij, een toestel om het signaal van auto's te storen. Na verhoor mocht hij beschikken, maar de politie hield hem in de gaten.

Zo bleek dat hij vaak in contact stond met twee landgenoten. Ze zouden in Wevelgem al een BMW zouden gestolen hebben. Daarna sloeg de bende ook toe in Kortrijk, Brugge, Moorslede, Roeselare, Koksijde, Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem. Meestal had de bende het op dure BMW's gemunt, maar ze maakten ook twee Porsches, een Maserati en een Range Rover buit.