Kortrijk

Der­ti­ger opge­pakt na reeks dief­stal­len uit wagens in Kort­rijk: wie her­kent deze gesto­len spullen?

Politie vlas

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politiezone VLAS een 30-jarige man op heterdaad betrapt na meerdere diefstallen uit geparkeerde voertuigen in Kortrijk. De verdachte bleek ook illegaal in het land te zijn

Rond 3 uur kreeg Politiezone VLAS een oproep van een alerte getuige. Die zag hoe een man een wagen doorzocht in de Oudenaardesteenweg en ook een garagepoort opende.

De politie was snel ter plaatse en kon even verderop in de Beekstraat een verdachte oppakken. Hij werd overgebracht naar het commissariaat.

Meerdere feiten in dezelfde nacht

Uit het eerste onderzoek blijkt dat de man in aanmerking komt voor verschillende diefstallen uit voertuigen in de buurt. Tijdens een buurtonderzoek stelde de politie bovendien vast dat heel wat wagens niet afgesloten waren.

De verdachte is een 30-jarige man die bekend is bij de politiediensten en illegaal in het land verblijft. Hij wordt verhoord en zal ter beschikking worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

IMG 1878
IMG 1876
IMG 1875

Oproep aan slachtoffers

Bij zijn arrestatie had de man onder meer een rugzak bij zich met kledij, zwemgerief, een smartphoneoplader en een afstandsbediening van een garagepoort. Die afstandsbediening is intussen terugbezorgd aan de eigenaar.

Wie spullen herkent op de foto’s hierboven die ook gepubliceerd zijn via de website en sociale media van PZ VLAS, of wie afgelopen nacht slachtoffer werd van diefstal uit een voertuig, wordt gevraagd contact op te nemen via 1701 of via 1701@pzvlas.be

Redactie
Politiezone Vlas Diefstal Autodiefstal

