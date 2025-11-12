Dertiger opgepakt na reeks diefstallen uit wagens in Kortrijk: wie herkent deze gestolen spullen?
In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politiezone VLAS een 30-jarige man op heterdaad betrapt na meerdere diefstallen uit geparkeerde voertuigen in Kortrijk. De verdachte bleek ook illegaal in het land te zijn
Rond 3 uur kreeg Politiezone VLAS een oproep van een alerte getuige. Die zag hoe een man een wagen doorzocht in de Oudenaardesteenweg en ook een garagepoort opende.
De politie was snel ter plaatse en kon even verderop in de Beekstraat een verdachte oppakken. Hij werd overgebracht naar het commissariaat.
Meerdere feiten in dezelfde nacht
Uit het eerste onderzoek blijkt dat de man in aanmerking komt voor verschillende diefstallen uit voertuigen in de buurt. Tijdens een buurtonderzoek stelde de politie bovendien vast dat heel wat wagens niet afgesloten waren.
De verdachte is een 30-jarige man die bekend is bij de politiediensten en illegaal in het land verblijft. Hij wordt verhoord en zal ter beschikking worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Oproep aan slachtoffers
Bij zijn arrestatie had de man onder meer een rugzak bij zich met kledij, zwemgerief, een smartphoneoplader en een afstandsbediening van een garagepoort. Die afstandsbediening is intussen terugbezorgd aan de eigenaar.
Wie spullen herkent op de foto’s hierboven die ook gepubliceerd zijn via de website en sociale media van PZ VLAS, of wie afgelopen nacht slachtoffer werd van diefstal uit een voertuig, wordt gevraagd contact op te nemen via 1701 of via 1701@pzvlas.be