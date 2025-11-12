Rond 3 uur kreeg Politiezone VLAS een oproep van een alerte getuige. Die zag hoe een man een wagen doorzocht in de Oudenaardesteenweg en ook een garagepoort opende.

De politie was snel ter plaatse en kon even verderop in de Beekstraat een verdachte oppakken. Hij werd overgebracht naar het commissariaat.