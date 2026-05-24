Auto­die­ven vise­ren luxe­wa­gens van De Pan­ne tot Kort­rijk: instal­leer extra track-and-tracesystemen”

In de Veurnse regio blijven autodieven het gemunt hebben op luxewagens. Maandagmorgen werd een BMW gestolen in Alveringem. In Koksijde kon een poging tot diefstal van een Audi worden verijdeld. De politie roept eigenaars van dure voertuigen op om extra beveiligingsmaatregelen te nemen.

Volgens politiezone Spoorkin gaat het om een hardnekkig probleem dat al maanden aansleept. Vooral merken als BMW, Audi, Porsche en Land Rover zijn populair bij dieven. 

Maandag liep een poging tot diefstal in Koksijde nog fout af. De eigenares van de wagen raakte daarbij lichtgewond door rondvliegende glasscherven.

“Het is een probleem dat zich langs de volledige grenszijde voordoet”, zegt Peter Roose, voorzitter van de politieraad van zone Spoorkin. “Het gaat van De Panne tot Kortrijk. Dieven zijn specifiek op zoek naar heel dure voertuigen.”

"Je moet die mensen op heterdaad kunnen betrappen. Daarom vragen we om extra track-and-tracesystemen te installeren."

De politie beschikt wel over camera’s, maar dat volstaat niet altijd om de daders snel te vatten. “Je moet die mensen op heterdaad kunnen betrappen, en dat is niet evident”, zegt Roose. “Daarom vragen we aan eigenaars van dure voertuigen om extra track-and-tracesystemen te installeren.”

Volgens de politie halen dieven ingebouwde volgsystemen soms al weg voor ze met de wagen vertrekken. Extra beveiliging kan de kans vergroten om een gestolen voertuig terug te vinden.

Ben Storme

