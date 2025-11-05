16°C
Auto­dief crasht na wil­de ach­ter­vol­ging in Brugge

Fiat

Na een achtervolging is een man van 34 vanmorgen in Brugge met een gestolen wagen tegen een paal beland. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte werd gearresteerd en naar het ziekenhuis overgebracht.

Een vrouw zag rond 8 uur hoe iemand er in de Bareelweg vandoor ging met haar geparkeerde voertuig. Dankzij camera's met nummerplaatherkenning kreeg de politie snel de gestolen Fiat 500 in het vizier, waarna zich een achtervolging ontspon. De verdachte zou aan hoge snelheid naar Maldegem, Sluis en Knokke-Heist gevlucht zijn.

Het voertuig kwam uiteindelijk pas opnieuw in Brugge tot stilstand. Het gestolen voertuig zou volgens het parket gecrasht zijn na een botsing met een paal in Sint-Kruis. De 34-jarige bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar bij het incident raakte niemand anders gewond. Na verhoor zal het parket moeten oordelen over een eventuele voorleiding van de verdachte.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
