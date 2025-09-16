In de Veurnse deelgemeente Eggewaartskapelle zijn een Porsche en een Audi gestolen. De dieven braken binnen en pikten de sleutels. Volgens de politie gaat het om professionals, want ze kunnen telkens heel snel het traceersysteem verwijderen.

De politie zal meer patrouilleren, maar Spoorkin is een grote zone met veel landelijke wegen waar geen camera’s hangen. De korpschef roept iedereen op om waakzaam te zijn.