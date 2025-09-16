‘Wees alert’: politie doet oproep na reeks van autodiefstallen in Westhoek
Illustratiebeeld
De politie van de zone Spoorkin, rond Veurne, roept op om alert te zijn voor verdachte zaken. Er is dinsdagnacht opnieuw een luxewagen gestolen. De Porsche stond geparkeerd voor een huis in Pollinkhove, bij Lo-Reninge. Het is al de vijfde diefstal in twee maanden tijd.
In de Veurnse deelgemeente Eggewaartskapelle zijn een Porsche en een Audi gestolen. De dieven braken binnen en pikten de sleutels. Volgens de politie gaat het om professionals, want ze kunnen telkens heel snel het traceersysteem verwijderen.
De politie zal meer patrouilleren, maar Spoorkin is een grote zone met veel landelijke wegen waar geen camera’s hangen. De korpschef roept iedereen op om waakzaam te zijn.
Pollinkhove
