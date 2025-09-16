10°C
Aanmelden
Nieuws
Lo-Reninge

Wees alert’: poli­tie doet oproep na reeks van auto­dief­stal­len in Westhoek

Auto illustratie

Illustratiebeeld

De politie van de zone Spoorkin, rond Veurne, roept op om alert te zijn voor verdachte zaken. Er is dinsdagnacht opnieuw een luxewagen gestolen. De Porsche stond geparkeerd voor een huis in Pollinkhove, bij Lo-Reninge. Het is al de vijfde diefstal in twee maanden tijd.

In de Veurnse deelgemeente Eggewaartskapelle zijn een Porsche en een Audi gestolen. De dieven braken binnen en pikten de sleutels. Volgens de politie gaat het om professionals, want ze kunnen telkens heel snel het traceersysteem verwijderen. 

De politie zal meer patrouilleren, maar Spoorkin is een grote zone met veel landelijke wegen waar geen camera’s hangen. De korpschef roept iedereen op om waakzaam te zijn.

Pollinkhove

Pollinkhove

De redactie
Diefstal Autodiefstal

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Steekincident roeselare
Nieuws
Update

Vrouw (45) overleden na steekincident in Roeselare, partner (51) geeft zichzelf aan
Geri Haerynck
Nieuws

Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Apotheek

Drie verdachten aangehouden voor reeks diefstallen in Knokse apotheken
Fiat

Autodief crasht na wilde achtervolging in Brugge
2017-11-02 00:00:00 - 5.000 euro aan werfmateriaal gestolen

Tot vijf jaar cel voor Roemeense arbeiders die stalen op eigen werven
2022-02-12 00:00:00 - Voor tienduizenden euro's aan werkmateriaal gestolen in Pittem

Twee verdachten van reeks diefstallen uit voertuigen op heterdaad betrapt
Oostende

Zes aanhoudingen na reeks inbraken in appartementen, ook in Oostende
Gouden munten illustratie

Arbeiders stelen pot goudstukken die ze ontdekken tijdens afbraakwerken: schuldig maar geen straf
Aanmelden