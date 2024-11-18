Pommelien Thijs lokt veel volk naar Kortrijk: zangeres deelt handtekeningen uit aan fans
Wie een handtekening wou scoren van Pommelien Thijs, kon deze namiddag in Kortrijk terecht. De zangeres en actrice hield een signeersessie in het winkelcentrum de K. Net zoals eerder vandaag in Wijnegem en Sint-Niklaas was het ook hier een grote overrompeling.
Het is dringen geblazen in winkelcentrum K in Kortrijk. Honderden fans van Pommelien Thijs staan in de rij om een handtekening van hun idool te bemachtigen. De populaire zangeres en actrice trekt momenteel door Vlaanderen om haar nieuwe album Gedoe! te signeren.
De sfeer is opperbest, ondanks het lange wachten. “Sommigen staan hier al van 9 uur vanmorgen", vertelt Dominique Desmeytere van K in Kortrijk. “We hebben nul overlast gehad, dus chapeau voor die jonge mensen.” Voor velen is het de moeite meer dan waard. “Ik ben ook al redelijk lang fan, dus ik wou de tijd nemen om haar te zien”, zegt Esmée Osaer.
Terwijl de wachtrij langzaam opschuift, delen fans hun verhalen en favoriete nummers. Lara Lorez heeft een LP meegebracht: “Omdat haar muziek gewoon supergoed is, en het brengt ook gevoelens naar boven. Ik kan bijna alle liedjes meezingen.”
Wanneer Pommelien uiteindelijk verschijnt, klinkt er luid gejuich. De zangeres neemt uitgebreid de tijd om haar fans te begroeten en handtekeningen te zetten. Posters, platen en zelfs kledingstukken passeren de revue.