Nieuws
Kortrijk

Poli­tie­zo­ne VLAS volgt 141 extra came­ra’s in real­ti­me mee in stationsomgeving

Vlas

De politiezone VLAS kan voortaan in realtime de camerabeelden van de NMBS-stations in Kortrijk en Bissegem meevolgen op de videomuur in het politiecommisariaat in Kortrijk. Dat betekent een aanzienlijke versterking voor de politionele efficiëntie: interventies kunnen sneller, gerichter en efficiënter worden aangestuurd, dankzij een beter zicht op de situatie ter plaatse.

De stationsbuurt blijft een belangrijke aandachtzone voor Stad Kortrijk en PZ VLAS. De voorbije weken werd de aanwezigheid in de buurt al verhoogd met extra controles en gerichte acties. De samenwerking met NMBS past in die bredere aanpak om de omgeving veiliger en aangenamer te maken voor pendelaars, buurtbewoners en bezoekers.

Hotspot voor overlast

Ruth Vandenberghe, burgemeester: “We weten dat het station een hotspot is voor criminaliteit en overlast. Daarom zijn we al jaren vragende partij bij de NMBS om toegang te verkrijgen tot de camera's. Kortrijk was ook een voortrekker in het pilootproject om dit mogelijk te maken. Het is een goede zaak dat de politie nu kan meekijken aan het station en zo nog sneller kan optreden om mensen te beschermen.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Camera's

Politie
Nieuws
