Ruth Vandenberghe, burgemeester: “We weten dat het station een hotspot is voor criminaliteit en overlast. Daarom zijn we al jaren vragende partij bij de NMBS om toegang te verkrijgen tot de camera's. Kortrijk was ook een voortrekker in het pilootproject om dit mogelijk te maken. Het is een goede zaak dat de politie nu kan meekijken aan het station en zo nog sneller kan optreden om mensen te beschermen.”