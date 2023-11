Vincent Van Quickenborne, burgemeester: "12 jaar geleden hebben we een plan gemaakt om onze stad beter te beveiligen met een cameranetwerk. Dat plan zal in 2024 volledig zijn uitgerold. Onze vaste camera's worden weldoordacht geplaatst op plekken waar ze nodig zijn zoals in de stationsomgeving of het winkelwandelgebied of ANPR-camera's langs de invalswegen. Het volledig Kortrijks grondgebied afdekken met vaste camera's is niet proportioneel en niet wenselijk. Sommige criminaliteit zoals vandalisme of drugs dealen verplaatst zich gemakkelijk. Daar helpen mobiele camerasystemen. Ook tijdens grote evenementen bieden ze een meerwaarde voor de politie die zo de situatie kan monitoren en sneller en gerichter kan optreden bij problemen."