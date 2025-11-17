In totaal komen acht camera’s in de Bruggestraat, Ieperstraat, Roeselare en Hogestraat. Die zullen in beide richtingen alle vrachtwagens registreren bij het binnen- en buitenrijden van het centrum.

Groot probleem

Kristof Pillaert, burgemeester Hooglede: “Wij hebben geluisterd naar de mensen en dat doorgaand zwaar verkeer blijkt echt een groot probleem. Dat doorgaand verkeer willen we vermijden. De camera’s zullen zien hoeveel tijd er is tussen het binnen- en uitrijden van het centrum. Als die tijd te kort is, moest de chauffeur hier niet zijn om te lossen, en wordt hij beboet.”

De camera's zullen de gemeente Hooglede niets kosten, politiezone RIHO zal het systeem betalen. “En de boetes die geïnd worden, zijn voor de staatskas en niet voor de gemeente. We doen het echt voor de verkeersveiligheid,” zegt de burgemeester nog.

Als alles meezit, verschijnen de camera’s vanaf april volgend jaar in het straatbeeld.