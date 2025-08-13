Politie maakt dankbaar gebruik van veiligheidscamera’s van kustredders
In Blankenberge kan de politie voortaan de veiligheidscamera’s gebruiken die de redders hebben op het strand. Dat is afgesproken in een vernieuwd samenwerkingsprotocol. Ook voor de politie zijn die livebeelden zeer nuttig bij incidenten.
De strandredders in Blankenberge zijn de enige aan de kust die zelf een eigen camerasysteem hebben met steun van de stad voor de veiligheid van de badgasten. Tim Blomme, strandredder Blankenberge: “We zijn begonnen met één camera maar dat is zo’n succes gebleken dat we intussen al drie camera’s hebben. Dat we heel het strand en de zwemzones in de gaten kunnen houden. Voor ons is dat een enorme meerwaarde. We maken daar heel veel gebruik van. De beelden worden ook opgenomen. Als er ergens problemen zijn, dan kunnen we die beelden terugspoelen en kijken wat het probleem was en, daar naderhand ook gebruik van maken.”
Ook voor politie interessant
Maar ook voor de politie is dat natuurlijk interessant. Voortaan komen die beelden nu ook live binnen in de dispatching van de politie om snel in actie te kunnen komen bij incidenten. Ook als er geen redders zijn op het strand. Dimitry Van Damme, korpschef Politiezone Blankenberge – Zuienkerke: “De meerwaarde is dat we ze ook ’s nachts kunnen gebruiken. Zij hebben eigenlijk drie camera’s over de hele lengte van de zeedijk. Ook wanneer de strandredders naar huis zijn, kunnen we de beelden bekijken bij om het even welke melding.”
Misschien meer camera's langs hele kust?
De politie en de strandredders werken al langer nauw samen in Blankenberge. Een agent zit tijdens de zomer op de redderspost zelf. Vlugge communicatie is zeer nuttig bij een incident. Ook de overkoepelende reddingsdienst aan onze kust ziet een toekomst voor meer camera’s op het strand zelf. Zo lang er duidelijke afspraken zijn, op vlak van privacy bijvoorbeeld.