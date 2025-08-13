De strandredders in Blankenberge zijn de enige aan de kust die zelf een eigen camerasysteem hebben met steun van de stad voor de veiligheid van de badgasten. Tim Blomme, strandredder Blankenberge: “We zijn begonnen met één camera maar dat is zo’n succes gebleken dat we intussen al drie camera’s hebben. Dat we heel het strand en de zwemzones in de gaten kunnen houden. Voor ons is dat een enorme meerwaarde. We maken daar heel veel gebruik van. De beelden worden ook opgenomen. Als er ergens problemen zijn, dan kunnen we die beelden terugspoelen en kijken wat het probleem was en, daar naderhand ook gebruik van maken.”

