Daarnaast investeert de politiezone verder in elektronische wapenkasten. Die maken het mogelijk om op elk moment te controleren of dienstwapens correct opgeborgen zijn. De investering volgt op eerdere incidenten waarbij in 2010 en 2013 vuurwapens verdwenen. Eén van die wapens werd later teruggevonden.

Er komen bijkomende elektronische wapenkasten in de politiepost van Roeselare en in het hoofdgebouw van de politiezone. Volgens korpschef Neyrinck wordt een strikte procedure gehanteerd voor het beheer van de wapens. Die werkwijze zal ook toegepast worden binnen de toekomstige fusiezone met MIDOW.