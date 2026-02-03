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Roeselare

Poli­tie­zo­ne RIHO inves­teert in extra body­cams en wapenkasten

Politie oostende

Illustratiebeeld

Politiezone RIHO heeft extra bodycams aangekocht en beschikt voortaan over bijna 100 toestellen. Dat bleek tijdens de jongste politieraad na een vraag van politieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Volgens korpschef Curd Neyrinck zijn alle operationele diensten van de zone nu uitgerust met bodycams. Het gaat onder meer om de verkeersdienst, interventieploegen, de recherche en de drie politieposten.

Elektronische wapenkasten

Daarnaast investeert de politiezone verder in elektronische wapenkasten. Die maken het mogelijk om op elk moment te controleren of dienstwapens correct opgeborgen zijn. De investering volgt op eerdere incidenten waarbij in 2010 en 2013 vuurwapens verdwenen. Eén van die wapens werd later teruggevonden.

Er komen bijkomende elektronische wapenkasten in de politiepost van Roeselare en in het hoofdgebouw van de politiezone. Volgens korpschef Neyrinck wordt een strikte procedure gehanteerd voor het beheer van de wapens. Die werkwijze zal ook toegepast worden binnen de toekomstige fusiezone met MIDOW.

Jenna Lebrun
Politiezone RIHO

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