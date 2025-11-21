De agenten namen een “baaldag” omdat er volgens hen te weinig communicatie is over de fusie. “De mensen op het terrein willen uitleg én betrokken worden,” zegt vakbondsman Wesley Huysentruyt van vakbond NSPV.

De korpsleiding zegt dat ze de bezorgdheden begrijpen: “we zitten nog in de voorbereidende fase, maar het signaal is opgepikt.”