Bij Politiezone RIHO hebben 16 van de 17 hoofdinspecteurs van de dienst interventie maandag het werk neergelegd uit onvrede over de geplande fusie met Politiezone MIDOW. De dienstverlening kwam niet in het gedrang, zegt VRTNWS.
De agenten namen een “baaldag” omdat er volgens hen te weinig communicatie is over de fusie. “De mensen op het terrein willen uitleg én betrokken worden,” zegt vakbondsman Wesley Huysentruyt van vakbond NSPV.
De korpsleiding zegt dat ze de bezorgdheden begrijpen: “we zitten nog in de voorbereidende fase, maar het signaal is opgepikt.”
Overleg
Vanmorgen volgt overleg tussen de hoofdinspecteurs en de korpsleiding.
De redactie