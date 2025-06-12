Politiezones RIHO en MIDOW laten zich inspireren in Genk voor veiligheidsbeleid en fusieplannen
Een delegatie van Stad Roeselare en de politiezones RIHO en MIDOW is op bezoek geweest in Genk om er ideeën en goede praktijken rond veiligheid uit te wisselen. De stad wil zo haar eigen aanpak verder versterken, met focus op samenwerking, nabijheid en een efficiënte politiewerking.
De bedoeling van het werkbezoek: leren uit ervaringen van een vergelijkbare centrumstad en nagaan welke maatregelen ook in Roeselare kunnen werken op het terrein.
“Veiligheid is voor ons geen statisch gegeven, maar een permanente opdracht. Door in dialoog te gaan met steden zoals Genk, kunnen we onze aanpak blijven versterken. Wat hier vooral opvalt, is hoe schaalgrootte en samenwerking hand in hand gaan,” zegt burgemeester Kris Declercq. “Tegelijk moet veiligheid nabij voelbaar zijn, met politie, gemeenschapswachten, straathoekwerk en wijkwerkers.”
Focus op overlast, preventie en samenwerking
Tijdens het bezoek kwamen verschillende thema’s aan bod, zoals de aanpak van overlast, preventieve veiligheid, wijkgericht werken, maar ook de samenwerking tussen lokale besturen en politiezones.
Genk maakt deel uit van politiezone Carma, die na twee fusies zeven gemeenten groepeert en instaat voor de veiligheid van ongeveer 175.000 inwoners. De zone zet sterk in op een combinatie van zichtbare nabijheid en gespecialiseerde expertise.
"Fusie als middel om beter te werken"
Ook de West-Vlaamse politiezones RIHO en MIDOW werken intussen richting een fusie. Daarbij werden in Genk ook de kansen en uitdagingen van een grotere politiezone besproken.
Volgens korpschef van PZ MIDOW Ruben Depaepe past die oefening in een breder toekomstverhaal: “Een fusie is geen doel op zich, maar een middel om beter te kunnen werken. Vanuit de sterktes van de huidige zones RIHO en MIDOW willen we een nieuw verhaal neerzetten. We willen evolueren naar een politiezone die maatwerk kan bieden aan de gemeentes en haar inwoners, maar ook kan inspelen op trends en innovatie.”