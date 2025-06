Kris Declercq, burgemeester van Roeselare, heeft samen met zijn collega-burgemeesters uit de zone lang gewerkt aan deze fusieoperatie. "Dit huwelijk is geen technische operatie. Het is een operatie die gaat voor wat de mensen willen. Meer veiligheid: de wijkagent die dichtbij is. Dat blijft zo. Kunnen specialiseren in nieuwe soorten misdrijven, van cybercrime of drugsrecherche en specifieke veiligheidsproblemen. En als dat nu samen kan, als dat bovendien in een betaalbaar kader hoort, dan zijn we gelukkig. We hebben alvast gevraagd aan de gouverneur om in het najaar het huwelijk te gaan bezegelen."