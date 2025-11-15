Politie controleert extra op afleiding achter het stuur
De politie controleert vandaag en morgen op afleiding achter het stuur. Dat gaat niet alleen over je gsm gebruiken, maar ook bijvoorbeeld over een broodje eten of make up aanbrengen. Als je betrapt wordt, riskeer je een boete en een rijverbod. Chauffeurs zijn zich er nog altijd niet genoeg bewust van dat afleiding achter het stuur ronduit gevaarlijk is.
Twee keer per jaar voert de politie controles uit op afleiding achter het stuur. In eerste instantie is dit een actie van de federale politie, maar ook 105 lokale politiezones nemen deel. Curd Neyrinck, korpschef PZ RIHO: “Na alcohol en drugs, is afleiding de derde belangrijkste oorzaak van ongevallen.”
De politie controleert vandaag ook op het dragen van de gordel, want die wetgeving is veranderd. De papieren versie voor vrijstelling telt niet meer.