Twee keer per jaar voert de politie controles uit op afleiding achter het stuur. In eerste instantie is dit een actie van de federale politie, maar ook 105 lokale politiezones nemen deel. Curd Neyrinck, korpschef PZ RIHO: “Na alcohol en drugs, is afleiding de derde belangrijkste oorzaak van ongevallen.”

De politie controleert vandaag ook op het dragen van de gordel, want die wetgeving is veranderd. De papieren versie voor vrijstelling telt niet meer.