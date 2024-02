Ook elders in Poperinge wordt die nacht een Peugeot gestolen, al is die auto wel al teruggevonden net over de Franse grens. “Het gaat telkens om hetzelfde type voertuig. In onze zone zijn dat voornamelijk Peugeots. Vermoedelijk wordt er via één of andere technologie gebruik gemaakt om toegang te hebben tot de auto en er mee weg te rijden zonder de werkelijke sleutels”, legt Glenn Verdru van Politiezone Arro Ieper uit.