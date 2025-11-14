De straatracers probeerden samen te komen aan het PMO-tankstation langs de Westhoekweg in Poperinge en aan de Witte Molen langs de Poperingseweg in Vlamertinge, dat bevestigt Glenn Verdru van politiezone Arro. De politie verhinderde dat en wat volgde was een kat- en muisspel. De getunede wagens probeerden weg te raken via de A19 naar Kortrijk. Patrouilles van nabijgelegen politiezones verhinderden dat de getunede auto's de snelweg zouden verlaten door een aantal afritten te blokkeren.