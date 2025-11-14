5°C
Poli­tie voor­komt bij­een­komst getu­ne­de wagens in de Westhoek

2023-06-20

Illustratiebeeld

Zaterdagavond zakten bestuurders van getunede wagens af naar de Westhoek om te driften en vuurwerk af te steken. De politie kon dat verhinderen, waardoor de overlast beperkt bleef.

De straatracers probeerden samen te komen aan het PMO-tankstation langs de Westhoekweg in Poperinge en aan de Witte Molen langs de Poperingseweg in Vlamertinge, dat bevestigt Glenn Verdru van politiezone Arro. De politie verhinderde dat en wat volgde was een kat- en muisspel. De getunede wagens probeerden weg te raken via de A19 naar Kortrijk. Patrouilles van nabijgelegen politiezones verhinderden dat de getunede auto's de snelweg zouden verlaten door een aantal afritten te blokkeren.

Uiteindelijk schreef de politie enkele processen-verbaal uit voor onverantwoord rijgedrag. Eind november waren er al straatraces in de Westhoek. Toen kwamen meer dan honderd mensen samen en staken ze ook vuurwerk af naar de politie. Daarbij raakte één agent lichtgewond. Zover kwam het nu dus niet.

