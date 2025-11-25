De politie kreeg zaterdagnacht talrijke meldingen over rondrijdende voertuigen en groepen jongeren die er samentroepten om te racen. Vooral in Wervik, Poperinge en Ieper was er erg veel beweging. De grootste confrontatie gebeurde in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge, waar de politie een massa voertuigen aantrof.

Volgens buurtbewoners zorgden de talrijke wagens en het hevige lawaai voor heel wat onrust. Zij spreken over “meer dan honderd mensen” en over vuurwerk dat werd afgestoken op straat. De feiten werden aan onze redactie bevestigd door de politie.

