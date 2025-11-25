8°C
Aanmelden
Nieuws
Poperinge Ieper Wervik

Straat­ra­ces in West­hoek lopen uit de hand: deel­ne­mers besto­ken poli­tie met vuurwerk

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In de Westhoek zijn zaterdagnacht enkele straatraces uit de hand gelopen. Meer dan honderd deelnemers doken op in verschillende gemeenten. Daarbij werd vuurwerk afgestoken richting de politie. Eén agent raakte lichtgewond en een deelnemer werd opgepakt. Het parket onderzoekt de feiten.

De politie kreeg zaterdagnacht talrijke meldingen over rondrijdende voertuigen en groepen jongeren die er samentroepten om te racen. Vooral in Wervik, Poperinge en Ieper was er erg veel beweging. De grootste confrontatie gebeurde in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge, waar de politie een massa voertuigen aantrof.

Volgens buurtbewoners zorgden de talrijke wagens en het hevige lawaai voor heel wat onrust. Zij spreken over “meer dan honderd mensen” en over vuurwerk dat werd afgestoken op straat. De feiten werden aan onze redactie bevestigd door de politie.

Agent raakt lichtgewond

Tijdens de tussenkomst werd de politie aangevallen met vuurwerk, en werd ook straatmeubilair gebruikt om interventiewagens te blokkeren. Een agent raakte daarbij lichtgewond aan de hand. 

Ondanks de aanwezigheid van verschillende patrouilles konden veel betrokkenen wel wegvluchten. Eén persoon werd wel gearresteerd. Zijn precieze rol wordt onderzocht. Het parket laat weten dat het intussen een onderzoek heeft opgestart naar de gebeurtenissen.

Redactie
Straatrace

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Moskee Kortrijk

Vlaams Belang dient klacht in tegen "illegale moskee" in Kortrijk
Bos1

Eerste 8.000 bomen voor nieuwe stadsbos in Menen-Wervik dit weekend aangeplant
Personeelskat lionel izegem 2

Stadskat Lionel moet muizenprobleem oplossen in stadhuis van Izegem
Druivelaar 1

Druivelaar 2026 moet verkeersveiligheid in West-Vlaanderen versterken
Rechtbank Brugge

Rechtbank Brugge vordert werkstraf voor zinloos geweld aan café in Knokke-Heist
Advocaten stenengooier

Vermoedelijke stenengooier uit Kortrijk riskeert een jaar cel met uitstel
Aanmelden