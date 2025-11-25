Straatraces in Westhoek lopen uit de hand: deelnemers bestoken politie met vuurwerk
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In de Westhoek zijn zaterdagnacht enkele straatraces uit de hand gelopen. Meer dan honderd deelnemers doken op in verschillende gemeenten. Daarbij werd vuurwerk afgestoken richting de politie. Eén agent raakte lichtgewond en een deelnemer werd opgepakt. Het parket onderzoekt de feiten.
De politie kreeg zaterdagnacht talrijke meldingen over rondrijdende voertuigen en groepen jongeren die er samentroepten om te racen. Vooral in Wervik, Poperinge en Ieper was er erg veel beweging. De grootste confrontatie gebeurde in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge, waar de politie een massa voertuigen aantrof.
Volgens buurtbewoners zorgden de talrijke wagens en het hevige lawaai voor heel wat onrust. Zij spreken over “meer dan honderd mensen” en over vuurwerk dat werd afgestoken op straat. De feiten werden aan onze redactie bevestigd door de politie.
Agent raakt lichtgewond
Tijdens de tussenkomst werd de politie aangevallen met vuurwerk, en werd ook straatmeubilair gebruikt om interventiewagens te blokkeren. Een agent raakte daarbij lichtgewond aan de hand.
Ondanks de aanwezigheid van verschillende patrouilles konden veel betrokkenen wel wegvluchten. Eén persoon werd wel gearresteerd. Zijn precieze rol wordt onderzocht. Het parket laat weten dat het intussen een onderzoek heeft opgestart naar de gebeurtenissen.