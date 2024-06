Het onderzoek wees uit dat de verdachte na de feiten naar het station van Oostende ging. Op die beelden is te zien hoe hij ondertussen van kledij was gewisseld. Vervolgens stapte hij met zijn rugzak richting perron, maar dook hij even later zonder rugzak weer op. De speurders zouden dan ook graag de persoon spreken die de rugzak zou gevonden of meegenomen hebben. De verdachte nam om 13.15 uur de bus naar het AZ Damiaan. Daarna ontbreekt elk spoor.

Opvallend genoeg sloeg dezelfde man op 8 juli 2023 ook al eens toe. Met een baksteen trok hij naar hetzelfde café in de Langestraat. Hij sloeg er de ramen van de deur stuk.

De verdachte

De verdachte is tussen 35 en 45 jaar oud en 1.60 tot 1.70 meter groot. Daarnaast kan hij herkend worden aan zijn donkere ringbaard en zijn zwarte samengebonden haar. De man droeg ook een blauwe jeans en opvallende witte sneakers. Tijdens de feiten had hij een blauwe rugzak met groene accenten bij van het merk Biaowang.

Wie de verdachte herkent of andere informatie over de feiten heeft, kan contact opnemen met de onderzoekers via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800 30 300.