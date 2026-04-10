Poli­tie onder­schept opnieuw 58 trans­mi­gran­ten op één nacht, langs de hele kustlijn

De keerzijde van de medaille bij schitterend lenteweer aan zee? Die omstandigheden zijn ook ideaal voor mensensmokkelaars. Dat bleek opnieuw afgelopen nacht. Langs de volledige kustlijn en ook op zee kon de politie alles samen 58 mensen onderscheppen. In Bredene, in De Panne en dus ook op zee. Gouverneur Decaluwé neemt het voortouw in de strijd tegen transmigratie en hoopt binnenkort ook een volledig dronecameraschild actief te hebben. De politie spreekt zelf van 'code rood' bij de huidige omstandigheden. En is ook komende nacht massaal paraat met ploegen langs de hele kustlijn.

30 transmigranten onderschept in Bredene

De politie waakt op verschillende manieren en zet verschillende middelen in. Met succes. Zo kon een droneteam in Bredene iets voor middernacht een groep van dertig transmigranten spotten en onderscheppen in de duinen. Een voorbeeld ook van samenwerking tussen de federale en de lokale politie.

14 transmigranten onderschept in De Panne

Een ander middel om verdachte bewegingen te detecteren is het ANPR-cameraschild op land. Rond half drie 's nachts kon de politie zo een busje signaleren dat al op een zwarte lijst staat. In het busje zaten opnieuw veertien transmigranten, bij wie ook één runner. Ook zij zijn aangehouden.

Eén small boat op zee voor de Westkust met 14 transmigranten

Ook op zee waakt de politie. Iets voor zes uur vanmorgen troffen de politiediensten er een small boat aan met opnieuw veertien mensen aan boord. Het bootje was op weg naar Frankrijk. De politie heeft het bootje - zowel op zee als met een landploeg - begeleid richting Franse wateren. Om te controleren of de boot geen extra stop ging doen op Belgisch grondgebied.

Opnieuw zijn er dus op één nacht pogingen tot oversteek geweest op verschillende plaatsen langs de kustlijn. De gouverneur benadrukt dat er voldoende ploegen op het terrein actief zijn. En dat zal ook de komende nacht het geval zijn. Verder blijft hij onderhandelen om extra middelen te krijgen, ook via de UK. 

Bart Coopman
