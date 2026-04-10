Ook op zee waakt de politie. Iets voor zes uur vanmorgen troffen de politiediensten er een small boat aan met opnieuw veertien mensen aan boord. Het bootje was op weg naar Frankrijk. De politie heeft het bootje - zowel op zee als met een landploeg - begeleid richting Franse wateren. Om te controleren of de boot geen extra stop ging doen op Belgisch grondgebied.

Opnieuw zijn er dus op één nacht pogingen tot oversteek geweest op verschillende plaatsen langs de kustlijn. De gouverneur benadrukt dat er voldoende ploegen op het terrein actief zijn. En dat zal ook de komende nacht het geval zijn. Verder blijft hij onderhandelen om extra middelen te krijgen, ook via de UK.