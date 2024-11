"Op het rallyparcours moet stevig gas gegeven worden, maar ernaast is dat niet toegelaten." Daarom gelden buiten het parcours nog altijd de normale verkeersregels en snelheidslimieten. De politie voert op zaterdag en zondag, zowel op de verbindingswegen naar de klassementsproeven als in het centrum van Kortrijk, snelheidscontroles uit.

Ook ziet de politie er op toe dat toeschouwers in de aangeduide publiekzones staan. Tijdens de klassementsproef in Aalbeke mag er bijvoorbeeld geen publiek aanwezig zijn, omdat het parcours dicht bij de spoorweg loopt. De politie raadt ook af te mountainbiken op zondag in het zuiden van Kortrijk. Mountainbikeroutes die op het parcours uitkomen zullen afgesloten zijn.

Het zwaartepunt van de rally ligt traditioneel op zondag, want dan worden er vijf klassementsproeven gereden.