De politie moest tussenbeide komen rond elf uur vanmorgen, in de Generaal Eisenhouwerstraat in Kuurne. Een bewoner daar was verward en helemaal over zijn toeren. "gooide allerhande zaken vanuit het raam van zijn woning op straat," zegt de politie. "Dit leidde tot een gevaarlijke situatie voor de buurtbewoners en de passanten op straat."