Pieter-Jan Sonck, 47 jaar, brengt meer dan 20 jaar financiële en operationele ervaring mee en was sinds 2017 CFO voor Beaulieu International Group. Pieter-Jan startte zijn loopbaan bij Deloitte in 2001. In 2005 vervoegde hij de nieuw opgerichte Beaulieu International Group in diverse rollen waarbij hij een uitgebreide ervaring heeft opgebouwd in Strategie, Finance en ICT. Gedurende deze periode groeide Beaulieu International Group internationaal van € 1,4 miljard omzet naar meer dan € 2 miljard waarbij Pieter-Jan de leiding had over meerdere M&A projecten, ERP-implementaties begeleidde evenals de uitbouw en integratie van financiële afdelingen en de stroomlijning van financiële processen.

"Pieter-Jan beschikt over een sterke basis en een internationale ervaring die hij in zijn loopbaan opdeed in diverse financiële functies bij de Beaulieu-groep. Ik ben ervan overtuigd dat deze ervaring onze Groep zal ondersteunen in een verdere succesvolle implementatie van onze bedrijfs- en expansiestrategie", aldus Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis Group.

"Ik ben erg enthousiast Kinepolis Group te vervoegen in de rol van CFO. Ik ben overtuigd omtrent de groeimogelijkheden die in het verschiet liggen voor Kinepolis, en ik kijk er naar uit met het team bij te dragen tot de waardecreatie voor filmliefhebbers en de aandeelhouders", aldus Pieter-Jan Sonck.