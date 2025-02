Voor de bioscoopgroep toont 2024 dat "de bezoekersaantallen in belangrijke mate worden gestuurd door het internationaal filmaanbod". Dat had in het begin van het jaar te lijden onder de impact van de Hollywoodstaking. Nadien boekte Kinepolis recordcijfers voor een tweede jaarhelft. Maar dat laatste volstond dus niet om de stakingsimpact te doen vergeten.