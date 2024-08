Kinepolis is actief in heel wat Europese landen, maar ook in Canada en de Verenigde Staten. De groep kreeg in de eerste jaarhelft wereldwijd bijna 14 miljoen bezoekers over de vloer. Dat zijn er bijna 17 procent minder dan een jaar eerder.

In het tweede kwartaal bedroeg de daling bijna een kwart. Dat vertaalt zich in een daling van de omzet met 15 procent tot 242,8 miljoen euro.