Kinepolis heeft in 2025 minder bezoekers naar zijn bioscopen kunnen lokken. Daardoor zette de Belgische groep weer minder omzet en winst in de boeken. Bij ons heeft Kinepolis vestigingen in Oostende, Brugge en Kortrijk.
In zijn 107 bioscopen in acht landen in Europa en Noord-Amerika kreeg Kinepolis alles samen 30,7 miljoen bezoekers over de vloer, een daling met bijna 6 procent vergeleken met 2024. In het laatste kwartaal - met 8,2 miljoen bezoekers - bedroeg de terugval zelfs meer dan 12 procent. De groep wijst daarvoor op "een onvolledig Hollywood-aanbod en het ontbreken van de Franse succesfilms" in het afgelopen jaar.
Meer winst per bezoeker
Kinepolis haalde per persoon wel meer opbrengst uit zijn bezoekers. Wat de ticketverkoop betreft, gaat het om een toename met 2,3 procent; aan snacks en drank gaven ze gemiddeld 3,6 procent meer uit.
Dat bleek echter niet voldoende om de financiële resultaten recht te trekken. De omzet zakte voor het tweede jaar op rij, met 2,3 procent tot 564,9 miljoen euro. Dat is zowat 20 miljoen euro onder de verwachtingen van analisten bevraagd door Bloomberg. Ook de nettowinst zakte met 6,3 procent tot 37,9 miljoen en dook zo onder de lat.
Veelbelovend begin van 2026
CEO Eddy Duquenne heeft het "tegen de achtergrond van een verdere herstructurering en herkapitalisatie in Hollywood" over "sterke financiële resultaten". Het dividend wordt opgetrokken van 0,55 naar 0,65 euro per aandeel.
Vooruitzichten voor 2026 geeft Kinepolis niet, al zegt de topman "met enthousiasme naar de toekomst" te kijken. Het jaarbegin was alvast "veelbelovend", luidt het, onder andere dankzij de films 'Avatar: Fire and Ash', 'Zootopia 2' en 'The Housemaid'.