Kinepolis haalde per persoon wel meer opbrengst uit zijn bezoekers. Wat de ticketverkoop betreft, gaat het om een toename met 2,3 procent; aan snacks en drank gaven ze gemiddeld 3,6 procent meer uit.

Dat bleek echter niet voldoende om de financiële resultaten recht te trekken. De omzet zakte voor het tweede jaar op rij, met 2,3 procent tot 564,9 miljoen euro. Dat is zowat 20 miljoen euro onder de verwachtingen van analisten bevraagd door Bloomberg. Ook de nettowinst zakte met 6,3 procent tot 37,9 miljoen en dook zo onder de lat.