Kine­po­lis koopt Ame­ri­kaan­se bios­coop­ke­ten Emagine

2020-10-23 00:00:00 - Ook cinema's getroffen, maar Kinepolis blijft open

Kinepolis breidt uit in de Verenigde Staten en neemt de bioscoopketen Emagine Entertainment over. De West-Vlaamse bioscoopgroep betaalt er maximaal 120 miljoen dollar voor, omgerekend 104 miljoen euro.

Emagine telt 14 bioscopen met 177 schermen en 18.000 zitplaatsen in Michigan, Illinois, Indiana en Wisconsin. De keten ontvangt jaarlijks ongeveer 6 miljoen bezoekers en realiseert een omzet van zo’n 129 miljoen dollar. Kinepolis verwacht dat Emagine bijna 20 miljoen dollar bijdraagt aan de brutobedrijfswinst van de groep op basis van 2024.

CEO Eddy Duquenne noemt de overname "een belangrijke mijlpaal" en "een waardevolle toevoeging aan het portfolio" van Kinepolis. "Het is de eerste overname van deze omvang sinds de coronapandemie." De deal zou eind dit jaar rond moeten zijn, de merknaam Emagine blijft behouden.

Kinepolis is actief in zeven Europese landen, Canada en de VS, waar het tot nu al tien bioscopen heeft.

