Roger is in 1935 geboren in de woning niet ver van de Ieperlee. In 1985 is hij er opnieuw komen wonen. Nooit eerder stond het water er zo hoog, ook niet in 1993 toen de IJzervlakte ook overstroomde. Intussen is het water al wat aan het wegtrekken. De zandzakjes blijven wel liggen want de watervlakte komt nog steeds voor een deel tot in de tuin. Ook het gele zeil in de tuin blijft liggen. Wanneer het waait, komt dat zeil naar omhoog en houdt het het wassende water wat tegen.