Die campagne is vooral nodig bij jongeren, zo blijkt uit een bevraging van 600 Vlaamse automobilisten in augustus dit jaar. Bij bestuurders jonger dan 30 jaar voelt namelijk 20 procent zich onder druk gezet om berichten of oproepen te beantwoorden tijdens het rijden. Bij bestuurders tussen 30 en 54 jaar is dat slechts 7 procent.