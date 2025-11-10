Oude vliegtuigbom in Lombardsijde gevonden, springtuig snel ontmanteld
In de Zeelaan, vlakbij het dorpsplein in Lombardsijde is een oude vliegtuigbom aangetroffen tijdens wegenwerken. De ontmijningdienst van het leger, DOVO, is onmiddellijk verwittigd.
De situatie was rond 17u15 onder controle. DOVO was dan al ter plaatse. Uit voorzorg is een preventieve perimeter ingesteld voor omwonenden. Zij konden terecht in sporthal De Bamburg.
Dovo kon het springtuig wel snel onschadelijk maken, meteen daarna is de veiligheidsperimeter opgeheven.
Vorige week is in Lombardsijde ook al een obus uit de eerste wereldoorlog gevonden (foto).
Ben Storme