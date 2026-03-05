DOVO rukt uit na vondst van WOI-obus bij werken in Lombardsijde
De ontmijningsdienst DOVO is dinsdagvoormiddag uitgerukt naar Lombardsijde (Middelkerke). Daar zijn arbeiders bij wegwerkzaamheden op een obus van de Eerste Wereldoorlog met een diameter van 22 centimeter en een gewicht van 100 kilogram gestoten. De hulpdiensten en DOVO snelden ter plaatse.
In Lombardsijde (Middelkerke) botste dinsdag rond 10 uur een drainagemachine tijdens rioleringswerken langs de Lombardsijdelaan op een obus van de Eerste Wereldoorlog. Het projectiel ontbrandde heel traag waarbij ook rook vrijkwam, maar tot een ontploffing kwam het gelukkig niet. De hulpdiensten en DOVO snelden onmiddellijk ter plaatse.
DOVO haalde de resten van de obus uit de grond. Er werd een preventieve perimeter uitgevaardigd en omwonenden moesten binnen blijven, maar een evacuatie was niet aan de orde. Er is geen acuut gevaar en er vielen geen gewonden. Na de interventie van DOVO werd de werf opnieuw vrijgegeven.