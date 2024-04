Het is niet de eerste keer dat de Oude Leiearm vervuild is. Al jaren drijft er wel eens een periode een een lichtbruine vloeistof op het wateroppervlak dat ook een kwalijke geur verspreidt.

De stad Menen en de politie weten van welk bedrijf op de industriezone Grensland de vervuiling afkomstig is. Het gaat om een vettige substantie, wellicht dierlijk vet dat niet giftig of schadelijk is. Als het fel regent, zoals afgelopen nacht, heeft de buurt er last van.