De man die een vrouw doodschoot in het centrum van Oostende is nog altijd op de vlucht. Dat zegt het parket.
Zaterdag werd een vrouw van 43 neergeschoten in de Brusselstraat, dichtbij het Kursaal van Oostende. Ze kreeg een kogel in de hartstreek en overleed ter plaatse. Getuigen zagen een man wegvluchten in een taxi. Die zou hem afgezet hebben aan het station van Brugge.
Het onderzoek loopt, maar er is dus nog altijd geen arrestatie.
