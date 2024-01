Christiane De Witte is 1m60 groot, slank gebouwd en heeft kortgeknipt wit haar. Ze draagt ook een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een rode wintervest. Christiane persoon kan verward overkomen.

Hebt u Christiane De Witte gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0 of dit bericht na lezen op www.politie.be.