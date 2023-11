In heel wat straten zijn beken de voorbije uren buiten hun oevers getreden. De brandweer vraagt om uit het water te blijven, er zeker niet doorheen te rijden en de aangebrachte wegsignalisatie ook te respecteren. Personen en wagens die zich hebben vastgereden in het water, zorgen voor extra werkdruk bij de brandweer, die het al erg druk heeft.Dat extra werk kunnen ze nu wel missen. Onder meer in Stavele ligt er een dam van zandzakjes, waar wagens niet mogen over rijden.